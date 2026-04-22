Денис Седашов

Украинка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на грунтовом «тысячнике» в Испании, уступив в первом круге Солане Сьерре (Аргентина, WTA 88). Матч длился два сета, судьба каждого из которых решилась на затяжных тай-брейках.

В первой партии Ястремская вела со счетом 5:2 и в целом упустила пять сетболов. Еще одну возможность выиграть партию украинка не реализовала на тай-брейке второго сета.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт, 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Солана Сьерра (Аргентина) – 6:7 (10:12), 6:7 (8:10)

