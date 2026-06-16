Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) прокомментировала свою победу над Анной Калинской (WTA 20) на старте травяного турнира WTA 500 в Берлине. Поединок завершился досрочно во втором сете из-за отказа «нейтральной» теннисистки продолжать игру вследствие плохого самочувствия. Слова приводит ВТУ.

Украинка призналась, что довольна своей игровой формой, но выразила сожаление по поводу подобного завершения встречи.

Да, конечно, это не тот способ, которым я хотела бы выиграть матч. Всегда очень трудно, когда соперница получает травму. Но я действительно получила большое удовольствие от атмосферы, от того, что так много людей пришли посмотреть матч, и старалась показать свой лучший теннис в первой игре на траве в этом году. Так что искренне благодарю всех, кто был здесь и поддерживал нас.

Честно говоря, иногда я и сама удивляю себя такими выступлениями. Но чувствую себя хорошо. Для меня сейчас главное – провести как можно больше времени на траве. К тому же это такой замечательный центральный корт. Я не играла здесь уже несколько лет, поэтому было очень приятно снова выйти на этот корт.