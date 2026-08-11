Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

Элина со счетом 3:6, 6:0, 6:3 победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Екатерину Александрову (№19 WTA).

Матч длился 1 час 33 минуты. На счету Свитолиной три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных. В свою очередь, Александрова четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Следующей соперницей Свитолиной на пути к финалу в Торонто станет польская теннисистка Ига Швёнтек (№8 WTA).

Напомним, Свитолина – на первом месте по количеству побед над теннисистками из топ-10 в сезоне-2026.