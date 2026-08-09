Владимир Кириченко

Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто.

В матче четвертого круга Элина в двух сетах со счётом 6:2, 6:4 обыграла американку Аманду Анисимову (WTA, 10).

Матч длился 1 час 17 минут. За это время Свитолина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 14. Анисимова не совершила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-поинта из двух заработанных.

В 1/4 финала турнира в Торонто Свитолина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая в четвертом круге обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Напомним, Костюк в трех сетах уступила Швентек в 1/8 финала турнира в Торонто.