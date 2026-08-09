Світолина обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал тысячника в Торонто
Звездная украинка отправила домой десятую ракетку мира
Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто.
В матче четвертого круга Элина в двух сетах со счётом 6:2, 6:4 обыграла американку Аманду Анисимову (WTA, 10).
Матч длился 1 час 17 минут. За это время Свитолина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 14. Анисимова не совершила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-поинта из двух заработанных.
В 1/4 финала турнира в Торонто Свитолина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая в четвертом круге обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
Напомним, Костюк в трех сетах уступила Швентек в 1/8 финала турнира в Торонто.