Свитолина вышла в 16-й полуфинал в карьере на «тысячниках»
Украинка одержала 5 побед на турнирах WTA 1000
Еліна Свитолина / Фото - United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в полуфинал на турнире WTA 1000 в Торонто.
Для 31-летней украинской спортсменки это будет 16-й полуфинал в карьере на уровне турниров серии WTA 1000 и третий именно в Торонто – в 2017 году она завоевала здесь титул.
Элина 6 раз играла в финалах «тысячника» и имеет на счету 5 побед – последнюю одержала в этом году в Риме.
За выход в финал Свитолина сыграет против полячки Иги Швентек, матч запланирован на 13 августа.
Напомним, Свитолина с «баранкой» победила россиянку Александрову в четвертьфинале «тысячника» в Торонто.