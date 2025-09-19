Свитолина не смогла дожать Паолини, Италия сравняла счет в матче с Украиной
Элина была в двух шагах от победы
около 1 часа назад
19 сентября проходит матчевое противостояние в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2025 между сборными Италии и Украины.
Во второй игре матчевой встречи на корт вышли Элина Свитолина (WTA 13) и Жасмин Паолини (WTA 8). Украинка потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 25 минут.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина 1:1
Жасмин Паолини – Элина Свитолина 3:6, 6:4, 6:4
Отметим, что во втором сете Элина упустила преимущество с счёта 4:2 (A:40) на своей подаче.
Свитолина провела третье очное противостояние против Паолини и впервые проиграла итальянке. Ранее Элина обыгрывала Жасмин на Australian Open-2025 и Roland Garros-2025.
Паолини принесла сборной Италии первый балл и сравняла счёт в противостоянии, 1:1.
В первой игре поединка Италии и Украины Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто.
Победитель противостояния определится в парном матче, на который заявлены тандемы Людмила Киченок/Надежда Киченок и Жасмин Паолини/Сара Эррани.