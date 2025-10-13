Денис Седашов

Украинская теннисистка Элина Свитолина (13 WTA) номинирована на престижную награду Heart Award, которой чествуют спортсменок за преданность национальной команде в Кубке Билли Джин Кинг.

Эту награду присуждают теннисисткам, которые с честью представляют свою страну, демонстрируют мужество и борьбу во время матчей турнира.

Кроме Свитолиной, на награду претендуют Жасмин Паолини и Элизабетта Коччаретто из Италии, а также Джессика Пегула из США.

Победительница получит 10 тысяч долларов, которые сможет передать на благотворительность по собственному выбору.

Проголосовать за Элину Свитолину можно на официальном сайте турнира — по ссылке.

Голосование продлится до 24 октября.

