Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о значении матчей за национальную команду в условиях полномасштабного вторжения. Теннисистка отметила, что мотивация представлять страну на международной арене значительно возросла, а каждый выход на корт воспринимается как возможность подарить положительные эмоции украинцам. Слова приводит ВТУ.

Я всегда любила представлять свою страну, но, конечно, после начала полномасштабного вторжения давление стало значительно выше. Выходя на корт – будь то Олимпийские игры или матчи Кубка Билли Джин Кинг – мы всегда играем за Украину. Это дополнительная мотивация. Как спортсмены, мы хотим подарить нашим соотечественникам немного положительных эмоций. Мы знаем, что за нами следят, нас поддерживают и отдают нам всю свою болельщицкую любовь. Это происходит не только в теннисе – спорт объединяет нас как страну. Есть ощущение, будто мы все выполняем особую миссию. Еліна Свитолина

Также спортсменка рассказала о своих регулярных визитах в Киев и работе собственного благотворительного фонда. По словам Элины, поддержка молодых талантов и развитие детского спорта является для нее приоритетом.

Мы живем в Швейцарии, но я часто приезжаю в Украину. Перед матчем Кубка Билли Джин Кинг я тоже провела несколько дней в Киеве. У меня есть фонд и много связанных с ним проектов. Мы организуем лагеря, консультации и турниры для детей, проводим занятия по ментальному здоровью для спортсменов. Для меня важно возвращаться туда, где началась моя карьера. Такие поездки дают дополнительную мотивацию. Я также хочу делиться своей энергией с другими. Когда я провожу время на корте с детьми и смотрю на них, я вижу, как много им дают такие занятия. Еліна Свитолина

