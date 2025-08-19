Владимир Кириченко

Польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA, 3) станет второй ракеткой мира после победы в финале турнира в Цинциннати.

В чемпионском матче турнира полька обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини со счетом 7:5, 6:4.

Таким образом, Швёнтек обойдет американку Кори Гауфф в обновленном рейтинге WTA. Первой ракеткой мира является белоруска Арина Соболенко.

Отметим, что Ига взяла свой второй трофей в сезоне. В июле полька стала чемпионкой Wimbledon, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

Титул в Цинциннати стал для 24-летней Швёнтек 24-м в карьере. Она завоевала 11 трофеев на уровне WTA 1000.

Напомним, Швёнтек квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025.