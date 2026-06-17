Ястремская разгромно проиграла немке на турнире в Ноттингеме.
Украинка проиграла в двух сетах
около 6 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) завершила свои выступления на травяном турнире серии WTA 250 в британском Ноттингеме.
В матче 1/8 финала вторая ракетка Украины потерпела поражение от опытной немки Татьяны Марии (WTA 117). Встреча длилась всего 55 минут и завершилась разгромом украинской спортсменки в двух сетах.
В ходе игры Даяна допустила четыре двойные ошибки, позволила сопернице выиграть шесть геймов на своей подаче и смогла реализовать лишь один единственный брейк-пойнт.
WTA 250 Ноттингем. Трава. 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия) — 1:6, 2:6
В конце этой недели Ястремская планирует вернуться на корт в квалификации более престижного турнира WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира WTA 500 в Берлине.
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