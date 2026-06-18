Владимир Кириченко

Австралийский теннисист Ник Кирьос, а также француз Гаэль Монфис, проводящий свой последний сезон в карьере, не получили wild-card в основную сетку мужского одиночного разряда на предстоящем Wimbledon. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте турнира.

Два ранее вакантных места заняли британские теннисисты – Гарри Венделкен и Феликс Гилл.

Накануне стало известно, что обладателями wild-card турнира в Лондоне среди мужчин стали Григор Димитров (Болгария), Стэн Вавринка (Швейцария), Тоби Семюэль (Великобритания), Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания), Артур Ферри (Великобритания) и Джеймс Фирнли (Великобритания).