Денис Седашев

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих впечатлениях от пребывания в Испании на престижном турнире WTA 1000. Спортсменка отметила особую атмосферу соревнований в Мадриде и комфортные условия для игроков. Слова приводит ВТУ.

Мне лично чрезвычайно приятно быть здесь вместе с моим мужем Гаэлем (Монфис) – у него тоже есть шанс сыграть на этом турнире. Здесь невероятная еда. Мы вчера были в нескольких местах, и мне очень понравилось. В общем, это максимально комфортная неделя, все проходит легко. Для нас, в Европе, это, наверное, один из лучших отрезков сезона для игры. Элина Свитолина

Свой путь на турнире в Мадриде Свитолина начнет матчем против представительницы Венгрии Анны Бондар.

Стародубцева с победы дебютировала в основной сетке турнира в Мадриде.