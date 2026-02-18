Волевой триумф и особые эмоции: что сказала Свитолина после боя с Бенчич
Украинка поделилась своими впечатлениями от матча
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) прокомментировала волевую победу над швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (WTA 13) в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае и поделилась эмоциями после напряженного матча.
Украинка призналась, что ожидала сложного поединка и была вынуждена менять игру уже по ходу встречи. Слова приводит ВТУ.
Да, это был трудный матч. Я знала, что Белинда сыграет очень хорошо — она наносит мощные, сильные удары, поэтому мне пришлось немного скорректировать свою игру. Я очень довольна тем, как действовала, и тем, что смогла вернуться в матч в сложной ситуации. Приятно одержать такую победу.
Отдельно теннисистка подчеркнула особенность противостояния двух мам в туре, подчеркнув уважение к спортсменкам, которые совмещают материнство с профессиональной карьерой.
Это действительно особенный момент. Я испытываю огромное уважение ко всем мамам в туре и в спорте в целом. Думаю, это вдохновляет женщин по всему миру. То, что делают мамы в спорте, — это потрясающе.
После выхода в четвертьфинал Свитолина призналась, что пока не спешит с подготовкой к следующему матчу и хочет позволить себе немного отдохнуть.
Сейчас хочется просто насладиться моментом. Думаю, моя дочь еще не спит, так что я проведу с ней немного времени и постараюсь расслабиться. Завтра будет большой матч, но важно дать себе время порадоваться этой победе.
Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае.
