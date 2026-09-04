Владимир Кириченко

Три украинские теннисистки вышли в третий круг US Open-2026, повторив национальный рекорд.

Это удалось сделать Элине Свитолиной, Марте Костюк и Юлии Стародубцевой.

Рекорд был установлен в 2016 году. Тогда в 1/16 финала вышли Элина Свитолина, Катерина Волынко и Леся Цуренко.

Напомним, что в этом сезоне в основную сетку турнира попали 7 украинок.

Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская проиграли свои матчи первого круга, а Александра Олийныкова уступила во втором.

US Open проходит с 30 августа по 13 сентября.

Напомним, Стародубцева, отыграв 3 матчбола, победила Саккари на US Open-2026.