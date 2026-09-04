Три украинские теннисистки вышли в 1/16 финала US Open, повторив национальный рекорд
Предыдущее достижение было установлено в 2016 году
Марта Костюк / Фото - Yahoo
Три украинские теннисистки вышли в третий круг US Open-2026, повторив национальный рекорд.
Это удалось сделать Элине Свитолиной, Марте Костюк и Юлии Стародубцевой.
Рекорд был установлен в 2016 году. Тогда в 1/16 финала вышли Элина Свитолина, Катерина Волынко и Леся Цуренко.
Напомним, что в этом сезоне в основную сетку турнира попали 7 украинок.
Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская проиграли свои матчи первого круга, а Александра Олийныкова уступила во втором.
US Open проходит с 30 августа по 13 сентября.
Напомним, Стародубцева, отыграв 3 матчбола, победила Саккари на US Open-2026.
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