Денис Седашов

Женская теннисная ассоциация (WTA) столкнулась с финансовыми трудностями из-за значительных убытков, сообщает The Telegraph. По текущим расчетам, к концу года резервы организации сократятся до 15 млн долларов.

WTA планирует уменьшить расходную часть бюджета. Финансовый дефицит возник вследствие досрочного прекращения контракта на проведение Итогового турнира в Саудовской Аравии (турнир перенесен в США), а также из-за остановки выплат от инвестиционной компании CVC.

С 2025 года пост председателя WTA занимает Валери Камилло, которая сменила Стива Саймона.

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