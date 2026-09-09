ВТА на грани кризиса! Почему женский теннис рискует остаться без денег
Организация разрабатывает план сокращения расходов из-за резкого падения доходов
Женская теннисная ассоциация (WTA) столкнулась с финансовыми трудностями из-за значительных убытков, сообщает The Telegraph. По текущим расчетам, к концу года резервы организации сократятся до 15 млн долларов.
WTA планирует уменьшить расходную часть бюджета. Финансовый дефицит возник вследствие досрочного прекращения контракта на проведение Итогового турнира в Саудовской Аравии (турнир перенесен в США), а также из-за остановки выплат от инвестиционной компании CVC.
С 2025 года пост председателя WTA занимает Валери Камилло, которая сменила Стива Саймона.
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