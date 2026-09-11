Денис Седашов

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) вышел в полуфинал турнира серии ATP Challenger в австрийском Тульне.

В четвертьфинальном поединке украинец обыграл чилийца Матиаса Сото (ATP 261) в трех сетах за 2 часа 8 минут — 6:3, 1:6, 6:2.

За матч Сачко исполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из 21 брейкпойнта, проиграв четыре гейма на своей подаче.

Для 29-летнего украинца это четвертый полуфинал на турнирах уровня Челленджер в текущем сезоне.

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