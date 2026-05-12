Вторая ракетка мира станет соперницей Свитолиной в четвертьфинале «тысячника» в Риме.
около 2 часов назад
Определилась соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной (№10 WTA) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.
Элина встретится со второй ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая разгромила чешку Каролину Плишкову – 6:0, 6:2.
Это будет восьмая очная встреча теннисисток. На данный момент счет противостояния – 4:3 в пользу Рыбакиной.
Последний очный матч теннисистки сыграли в марте – тогда представительница Казахстана обыграла украинку в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
Свитолина в шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Среди действующих теннисисток больше раз это делала только Винус Уильямс – восемь. Украинка является двукратной победительницей турнира.
Напомним, в 1/8-й финала турнира в Риме Свитолина разгромила чешку Николу Бартункову.
