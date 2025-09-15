WTA обновила рейтинг. Стародубцева потеряла сразу 12 позиций.
Първой ракеткой Украины осталась Элина Свитолина
около 1 часа назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины Элина Светолина сохранила за собой 13-ю позицию. Марта Костюк опустилась на одну ступень и теперь занимает 26-е место, тогда как Даяна Ястремская поднялась на одну строку — на 32-ю позицию.
Наибольшее падение среди украинок продемонстрировала Юлия Стародубцева — она потеряла сразу 12 позиций и теперь занимает 87-е место.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло — лидером мирового табеля о рангах остается белоруска арина сабаленко.
Обновленный рейтинг
1. арина сабаленко – 11225
2. Ига Швентек (Польша) – 7933
3. Коко Гауфф (США) – 7874
4. Аманда Анисимова (США) – 5159
5. мирра андреева – 4793
6. Мэдисон Киз (США) – 4579
7. Джессика Пегула (США) – 4383
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4006
9. Чжен Циньвэнь (Китай) – 4004
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833
…
13. Элина Светолина (Украина) — 2606
26. Марта Костюк (Украина, -1) – 1766
32. Даяна Ястремская (Украина, +1) – 1559
87. Юлия Стародубцева (Украина, -12) – 840
155. Ангелина Калинина (Украина, -3) — 472
163. Александра Олейникова (Украина, +12) – 435
193. Дарья Снигур (Украина, -8) — 384
264. Анастасия Соболева (Украина, +3) – 260
371. Леся Цуренко (Украина, -1) – 156
390. Катарина Завацкая (Украина, +2) – 144
