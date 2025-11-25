Денис Седашов

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль ответил на вопрос о возможности стать президентом мадридского Реала, болельщиком которого он является много лет.

В разговоре с Universo Valdano испанская легенда тенниса отметил, что нынешний руководитель клуба делает отличную работу, но не исключил, что в далеком будущем может рассмотреть такую роль.

У Реала замечательный президент, и новый ему не нужен. Никто не знает, что нас ждет впереди. В общем, да, я бы хотел — почему бы и нет? Это прекрасный, захватывающий и мотивирующий вызов. Но сначала я должен быть уверен, что готов к этому. Хотел бы я? Возможно, да. Означает ли это, что я когда-нибудь реально рассмотрю возможность стать президентом? Не знаю — сейчас это кажется далеким и сложным, но никогда не знаешь наверняка. Рафаэль Надаль

