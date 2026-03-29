Денис Седашов

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (292 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Колумбии. В финале квалификации украинка уступила француженке Селене Яничиевич (243 WTA) в двух сетах. Матч длился почти два часа и прерывался из-за дождя.

Во втором сете при счете 3:3 игру остановили на два часа. После возобновления Завацкая вела 5:3, однако не реализовала сетбол в десятой гейме и потеряла преимущество.

WTA 250 Богота (Колумбия). Грунт. Квалификация

Катарина Завацкая – Селена Яничиевич – 2:6, 5:7

За выступление в Боготе украинка получила 12 рейтинговых очков и 2260 долларов призовых.

