Ястремская обыграла Крюгер в стартовом раунде «тысячника» в Майами
Украинка уже знает имя соперницы по второму кругу турнира
около 3 часов назад
Даяна Ястремская / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№54 WTA) сыграла матч в рамках первого раунда турнира WTA 1000 в Майами.
Даяна со счетом 2:6, 6:4, 7:5 обыграла американку Эшлин Крюгер (№79 WTA).
Матч длился 1 час и 51 минуту. Ястремская 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 4/9 брейк-поинтов.
Это была первая официальная встреча теннисисток.
Даяна во втором круге сыграет против латвийки Елены Остапенко (№26 WTA).
Напомним, украинка Юлия Стародубцева вышла во второй круг турнира в Майами.
