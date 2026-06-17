Стародубцева проиграла Наварро во втором раунде турнира в Ноттингеме.
Это была первая официальная встреча теннисисток
около 9 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №59) сыграла матч в рамках второго раунда турнира WTA 250 в Ноттингеме.
Юлия со счетом 4:6, 7:6, 4:6 проиграла американке Эмме Наварро (WTA №25).
Матч длился 3 часа и 2 минуты. За это время Стародубцева 2 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и использовала 6/12 брейк-пойнтов.
Это была их первая официальная встреча.
Стародубцева на старте турнира обыграла австралийку Маю Джоинт (WTA №53), а Наварро выиграла у венгерки Анны Бондар (WTA №74).
Юлия провела первый турнир после Roland Garros, где дошла до третьего круга, на пути к этой стадии обыграв вторую ракетку мира Елену Рыбакину.
Наварро сыграет с победительницей пары Кэти Волинец – Джессика Бузас Манейро.
Напомним, Даяна Ястремская с победы стартовала на травяном турнире в Ноттингеме.