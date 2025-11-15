В Турине определились финалисты Итогового турнира ATP-2025
Решающий матч состоится 16 ноября
На Итоговом турнире ATP-2025 в Турине завершились полуфинальные поединки, которые определили двух финалистов престижных соревнований.
В первом полуфинале итальянец Янник Синнер победил австралийца Алекса де Минора — 7:5, 6:1. Во втором матче первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:2, 6:4.
В финале турнира встретятся — Карлос Алькарас и действующий чемпион Итогового турнира Янник Синнер.
