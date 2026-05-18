Сачко вырвал победу на старте отбора Roland Garros-2026
Украинцу пришлось вызвать на корт физиотерапевта
около 1 часа назад
Украинский теннисист Виталий Сачко (207 ATP) с победы начал свой путь в квалификации Открытого чемпионата Франции.
В первом раунде отборочного турнира украинец в трехсетовом противостоянии одолел представителя Великобритании Джека Пиннингтона-Джонса (132 ATP).
В решающей партии при счете 3:2 в свою пользу Сачко был вынужден вызвать на корт физиотерапевта. Виталий доигрывал встречу с проблемами в области поясницы и левого бедра, но смог дожать соперника.
Roland Garros-2026. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания) – 3:6, 7:6 (7:5), 7:5
В следующем круге квалификации Сачко сыграет против перуанца Гонсало Буэно.
