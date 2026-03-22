Завацкая стала победительницей турнира в Испании
Украинка обыграла представительницу Греции Марту Матулу
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (292 WTA) одержала победу на турнире ITF W35 в испанском Сабаделе. В финальном поединке она обыграла представительницу Греции Марту Матулу (368 WTA).
Матч длился 1 час 9 минут. В ходе встречи украинка сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.
ITF W35. Испания. Финал
Марта Матула – Катарина Завацкая – 3:6, 0:6
Катарина завоевала 11-й трофей ITF в карьере.
