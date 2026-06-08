Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион-2020 в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 125 победу в одиночных матчах на турнирах Большого шлема в карьере.

Это больше, чем у любого игрока в Открытую эру на пути к первому титулу на мейджоре. Об этом сообщает OptaAce.

Ранее лидером по этому показателю был Горан Иванишевич (104). Энди Маррею понадобилось 100 матчей, Стену Вавринке – 75, а Доминику Тиму – 67.

125 - Alexander Zverev has claimed a 125th career Men's Singles match win at Grand Slam events - the most of any player in the Open Era en route to a maiden Grand Slam title. Wait.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/s7TS9SW6FT — OptaAce (@OptaAce) June 7, 2026

Вчера, 7 июня, в финале Зверев одолел 14 ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Для Александра титул Roland Garros-2026 стал первым на турнирах Большого шлема. Ранее он проиграл в трех финалах.

Напомним, Зверев повторил уникальное достижение Феррера на Roland Garros.