Зверев для победы на мейджоре сыграл больше матчей, чем любой другой игрок в истории.
Лидером по этому показателю был легендарный хорват
около 3 часов назадПодписаться в
Олимпийский чемпион-2020 в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 125 победу в одиночных матчах на турнирах Большого шлема в карьере.
Это больше, чем у любого игрока в Открытую эру на пути к первому титулу на мейджоре. Об этом сообщает OptaAce.
Ранее лидером по этому показателю был Горан Иванишевич (104). Энди Маррею понадобилось 100 матчей, Стену Вавринке – 75, а Доминику Тиму – 67.
Вчера, 7 июня, в финале Зверев одолел 14 ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Для Александра титул Roland Garros-2026 стал первым на турнирах Большого шлема. Ранее он проиграл в трех финалах.
Напомним, Зверев повторил уникальное достижение Феррера на Roland Garros.