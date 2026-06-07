Владимир Кириченко

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 44-ю победу в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, обыграв в полуфинале текущего турнира чеха Якуба Меншика (АТР, 27).

Матч длился 2 часа 59 минут и завершился со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу немца.

Благодаря этому успеху Зверев сравнялся по количеству побед на Roland Garros с бывшим испанским теннисистом Давидом Феррером – у обоих по 44 выигранных матча.

Это лучший показатель в Открытой эре среди игроков, которым ни разу не удавалось завоевать титул в Париже.

В финале турнира Зверев встретится с итальянским теннисистом Флавио Коболли. Матч состоится сегодня, начало – в 16.00 по Киеву.

Напомним, определилась победительница Roland Garros-2026.