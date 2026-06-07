Денис Седашов

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финальном матче третья ракетка мира переиграл итальянца Флавио Коболли (14 ATP).

Поединок длился 4 часа 16 минут и завершился в пяти сетах. Зверев выполнил шесть эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19. Коболли также шесть раз подал навылет, дважды ошибся на замене и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

Roland Garros. Мужчины. Финал

Флавио Коболли (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (5), 1:6

Для немецкого спортсмена этот титул на Roland Garros стал первой победой на турнирах Большого шлема в карьере.

Определилась победительница Roland Garros-2026.