Барком-Кажаны потерпели «сухое» поражение от Скра Белхатув в Плюс-лиге
Украинский клуб проиграл 0:3
около 2 часов назад
Фото: Барком-Кажаны
Львовские Барком-Кажаны потерпели поражение в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Польши по волейболу, уступив Скра Белхатув.
Поединок прошел под контролем гостей, которые уверенно выиграли все три сета. В конце встречи львовяне пытались навязать борьбу, однако соперник удержал преимущество и довел матч до победы.
В составе львовян лучшим стал Олег Шевченко — 11 баллов.
ПлюсЛига. 23-й тур
Барком-Кажаны – Скра Белхатув – 0:3 (13:25, 19:25, 21:25)
После этого поражения Барком-Кажаны остаются на 11-й позиции турнирной таблицы. Скра Белхатув поднялась на 6-е место.
Барком-Кажаны потерпели поражение от серебряных призеров Кубка Польши.
