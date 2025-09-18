Владимир Кириченко

Сегодня, 18 сентября, сборная Украины по волейболу проведет последний матч группового этапа на чемпионате мира-2025.

Наша команда сыграет против сборной Италии — действующей чемпионки мира.

Начало матча — в 16.30, трансляция — на «Суспільне Спорт».

На старте ЧМ Украина проиграла сборной Бельгии — 0:3 по сетам. Во второй встрече Украина одержала победу над Алжиром — 3:0.

В настоящее время Украина занимает третье место в группе. Для выхода на следующую стадию турнира Украине нужно победить Италию, которая идет второй в квартете.

Украину устроит победа над итальянцами с любым счетом.

Отметим, что в 2025 году команды сыграют уже второй раз — в Лиге наций сборная Украины сумела отыграться с 0:2, но проиграла матч на тай-брейке.

