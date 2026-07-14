Денис Седашов

Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий поделился эмоциями от своего возвращения в национальную команду. Напомним, доигровщик не выступал за сборную в течение трех лет, а его последним турниром был чемпионат Европы-2023.

Плотницкий присоединился к команде перед матчами Лиги наций, где сине-желтые продемонстрировали исторический результат, одолев Италию, Канаду и Бразилию. В комментарии Суспільне Спорт волейболист оценил атмосферу в коллективе и свою игру.

В коллективе у нас все хорошо, особенно на площадке у нас все супер. Что могу сказать лично о себе? Есть над чем еще поработать; есть, что добавить. И это, наверное, не столько технический или физический [аспект] — я должен понимать, что я не в Перудже, и здесь немного все по-другому. Здесь есть другие игроки, и на это я должен меньше отвлекаться. Олег Плотницкий

Сборная Украины по волейболу поднялась на три позиции в мировом рейтинге.