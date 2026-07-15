Владимир Кириченко

Сегодня, 15 июля, мужская сборная Украины по волейболу сыграет свой девятый матч в рамках Лиги наций сезона-2026.

Соперником нашей команды станет сборная Ирана.

Начало матча – в 17.30, трансляция – на «Суспільне Спорт».

В стартовом матче турнира Украина проиграла Японии (0:3), во втором – победила Китай (3:1), в третьем – обыграла Кубу (3:0), в четвертом – проиграла Польше (2:3).

В пятом матче сборная победила Бразилию (3:1), в шестом – Италию (3:0), в седьмом – Канаду – (3:1), а в восьмом уступила Болгарии (1:3).

Украина с 5 победами и 3 поражениями занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. В плей-офф выходят топ-7 лучших команд, восьмую путевку гарантированно получит Китай, который будет принимать финальный раунд.

Мужская сборная Украины по волейболу второй подряд сезон проводит в Лиге наций.

Напомним, Международная федерация волейбола вернула Россию к соревнованиям.