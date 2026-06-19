Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак прокомментировал поражение своих подопечных в матче против национальной команды Нидерландов (0:3) в Лиге наций. Слова приводит Суспільне Спорт.

Почти удалось выиграть третий сет? Я сказал после второго, что мы будем пытаться иначе атаковать. И, наконец, мы начали это делать, набирать очки. До этого почти ничего не получалось в атаке, но в итоге снова появились проблемы на приёме. Так что мы были вынуждены атаковать хайболами, а у них очень сильный блок — тяжело было набирать очки.

Не в первый раз мы так проигрываем, когда играем, а в последнем элементе теряем. Возможно, это сказывается где-то на нашей уверенности, но это нужно перерасти и быть готовыми к таким ситуациям в дальнейшем.