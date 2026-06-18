Дорсман: «В Польше была отличная подача — у нас с ней проблемы»
Капитан прокомментировала поражение украинской сборной в шестом туре Лиги наций
около 8 часов назадПодписаться в
Капитан женской сборной Украины по волейболу Светлана Дорсман прокомментировала поражение от Польши (1:3) в шестом туре Лиги наций. Блокирующая назвала причины неудачи в поединке и объяснила потерю преимущества в четвертой партии. Слова приводит Суспільне Спорт.
Что случилось в четвертом сете? Нам нужно было постоянно сохранять концентрацию, потому что против такой команды, если чуть расслабишься - они сразу делают серию из очков и уже нельзя вернуться. Нам нужно было постоянно думать об этой концентрации.
Мы хотели так играть с первого сета, но в Польше была крутая подача - у нас с ней проблемы. Когда мы стабилизировали прием, начали играть лучше. Я довольна нашей игрой, мы всегда можем играть лучше, но это был хороший матч.
Следующий поединок украинская команда проведет уже в пятницу, 19 июня, против сборной Нидерландов.
Женская сборная Украины по волейболу в пяти партиях вырвала победу над Таиландом в Лиге наций.