Капитан женской сборной Украины по волейболу Светлана Дорсман прокомментировала поражение от Польши (1:3) в шестом туре Лиги наций. Блокирующая назвала причины неудачи в поединке и объяснила потерю преимущества в четвертой партии. Слова приводит Суспільне Спорт.

Что случилось в четвертом сете? Нам нужно было постоянно сохранять концентрацию, потому что против такой команды, если чуть расслабишься - они сразу делают серию из очков и уже нельзя вернуться. Нам нужно было постоянно думать об этой концентрации.

Мы хотели так играть с первого сета, но в Польше была крутая подача - у нас с ней проблемы. Когда мы стабилизировали прием, начали играть лучше. Я довольна нашей игрой, мы всегда можем играть лучше, но это был хороший матч.