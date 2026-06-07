Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак подвел итоги матча четвертого тура Лиги наций. Сине-желтые выигрывали по сетам 2:0, но в итоге уступили Франции на тай-брейке.

Тренер сине-желтых обратил внимание на психологические проблемы подопечных и успешные тактические ходы со стороны соперника, которые переломили ход встречи.

Что я скажу команде? Мы не можем думать, что два сета — это победа. Конец матча — это когда ты выигрываешь три сета. Этот матч, а также игры против Японии и Германии показали, что, когда мы ведем в счете, теряем фокус, перестаем быть агрессивными. Это то, что нам нужно изменить, чтобы играть в лучший волейбол и одерживать больше побед.

После второго сета тренер Франции сделал некоторые замены — это сыграло роль. Диагональная начала атаковать как безумная, набрала много очков. Мы не смогли найти способ, как ее остановить. Я расстроен, потому что это не первый раз, когда мы оказались в такой ситуации — и не закрыли матч. Это урок для нас перед следующей неделей.

Возможно, никто не ожидал перед началом турнира, что мы отсюда уедем с победой — именно поэтому я всегда стараюсь искать позитив. И победа — это позитив, а еще мы заработали еще одно очко сегодня. Я думаю, что мы на правильном пути, чтобы показать хорошую игру на следующей неделе.