Плотницкий: «Семенюк 100% будет капитаном сборной Украины»
Спортсмен объяснил, почему считает такой шаг правильным
около 2 часов назад
Центральный блокирующий Юрий Семенюк сохранит статус капитана национальной сборной Украины, несмотря на возвращение в команду Олега Плотницкого. Слова приводит Суспільне Спорт.
Олег Плотницкий, который был капитаном до перерыва в выступлениях за сборную, заявил, что не претендует на возвращение повязки. Это решение согласовано с главным тренером Раулем Лосано.
100% он [Семенюк должен быть капитаном сборной Украины]. Там нет вариантов. Я могу в чем-то помочь, если нужно, но... В смысле [какие могут быть вопросы]? Это то же самое, что если бы я был капитаном и пришел бы тот, кто был до этого капитаном, и [сказал бы отдать повязку]. Как это может быть? Это должно быть как-то более официально (какой-то разговор с тренером, игроками, как-то так к этому всему подходить). Но никто никуда не будет подходить. У Лосано есть свое мнение, он его сказал; я ему свое сказал, и на том мы закончили. Сошлись на том, что Юра 100% будет капитаном.
