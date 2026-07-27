Лосано о выходе Украины в плей-офф Лиги наций: «Это следствие системной работы»
30 июля сине-желтые встретятся с поляками
26 минут назадПодписаться в
Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано прокомментировал исторический выход «сине-желтых» в плей-офф Лиги наций.
Основной раунд украинцы завершили с семью победами в активе. На пути к четвертьфиналу команда обыграла в том числе мировых грандов — Италию и Бразилию.
В комментарии Суспільне Спорт аргентинский специалист подвел итоги выступления и отметил вклад всей команды и штаба:
Я верил. Мы должны были выигрывать раньше. Жалко, что уступили туркам в очень важной игре — если бы победили, квалифицировались бы сразу с седьмого места.
Мы очень счастливы. Это достижение не только команды или тренера, но и всей нашей большой группы игроков и штаба. Хочу публично поблагодарить за поддержку, потому что этот результат — следствие системной работы и планирования.
Нас 20 игроков, которые три месяца упорно работали. У нас тренерский штаб из восьми человек. За свою карьеру в других сборных я еще никогда не имел такого компетентного и профессионального штаба.
Также Лосано сравнил кадровый потенциал сборной Украины с будущим соперником в четвертьфинале — сборной Польши:
Польша, как и другие мировые гранды — Италия, США или Япония, — может менять четырёх-пять игроков, и уровень команды остается наивысшим. Я не вижу особой разницы. Это мировые топ-сборные.
У нас состав немного ограниченнее. Но мы тоже растем по количеству игроков, которые могут выходить в стартовой шестерке и держать высокий уровень.
Четвертьфинальный поединок Лиги наций между сборными Украины и Польши состоится в четверг, 30 июля. Начало встречи — в 14:30 по киевскому времени.
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций.