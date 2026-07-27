Денис Седашов

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано прокомментировал исторический выход «сине-желтых» в плей-офф Лиги наций.

Основной раунд украинцы завершили с семью победами в активе. На пути к четвертьфиналу команда обыграла в том числе мировых грандов — Италию и Бразилию.

В комментарии Суспільне Спорт аргентинский специалист подвел итоги выступления и отметил вклад всей команды и штаба:

Я верил. Мы должны были выигрывать раньше. Жалко, что уступили туркам в очень важной игре — если бы победили, квалифицировались бы сразу с седьмого места. Мы очень счастливы. Это достижение не только команды или тренера, но и всей нашей большой группы игроков и штаба. Хочу публично поблагодарить за поддержку, потому что этот результат — следствие системной работы и планирования. Нас 20 игроков, которые три месяца упорно работали. У нас тренерский штаб из восьми человек. За свою карьеру в других сборных я еще никогда не имел такого компетентного и профессионального штаба. Рауль Лосано

Также Лосано сравнил кадровый потенциал сборной Украины с будущим соперником в четвертьфинале — сборной Польши:

Польша, как и другие мировые гранды — Италия, США или Япония, — может менять четырёх-пять игроков, и уровень команды остается наивысшим. Я не вижу особой разницы. Это мировые топ-сборные. У нас состав немного ограниченнее. Но мы тоже растем по количеству игроков, которые могут выходить в стартовой шестерке и держать высокий уровень. Рауль Лосано

Четвертьфинальный поединок Лиги наций между сборными Украины и Польши состоится в четверг, 30 июля. Начало встречи — в 14:30 по киевскому времени.

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций.