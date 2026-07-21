Денис Седашов

Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в интервью изданию Чемпион оценил выступления национальной команды в групповом раунде Лиги наций-2026 и поделился ожиданиями от будущего матча плей-офф против Польши. Слова приводит Чемпион.

Говоря о итогах группового этапа, Плотницкий отметил:

Немного сложным, но, я думаю, очень успешным для команды, несмотря на то, вышли мы в плей-офф или нет. Главное, что команда выросла, и мы на этом пути поняли и уже начали работать над тем, что нужно улучшать. Олег Плотницкий

В настоящее время украинцы готовятся к противостоянию с титулованной сборной Польши в четвертьфинале турнира. По мнению лидера «сине-желтых», ключом к успеху станет дисциплинированная игра:

Первую можем забыть: сейчас там на 90% другая команда, другие игроки. Чтобы играть с ними на равных, нужно будет очень чисто и дисциплинированно сыграть и в решающие моменты не бояться рисковать, но с умом. Олег Плотницкий

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Украины и Польши состоится в четверг, 30 июля, в 14:30 по киевскому времени.

Сборная Украины поднялась в рейтинге FIVB после выхода в плей-офф Лиги наций.