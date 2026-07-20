Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано для Суспільне Спорт прокомментировал исторический выход команды в плей-офф Лиги наций сезона-2026.

«Этот розыгрыш Лиги наций по волейболу был очень хорошим и позитивным с любой точки зрения для Украины. Мы впервые пробились в восьмерку лучших. Выход в топ-8 Лиги наций – это исторический результат, ранее Украине такого не удавалось.

Сборная усилилась и закрепилась среди топ-10 команд Лиги наций. В прошлом году мы были девятыми, а в этом сезоне – восьмыми. Сейчас в мировом рейтинге мы занимаем 11-е место. Я считаю, что это имеет наибольшее значение. Чем чаще мы будем входить в первую девятку-десятку рейтинга, тем больше у нас будет шансов отобраться на Олимпийские игры.

Команда сделала большой скачок в развитии, мы серьезно улучшили наш стандарт игры. В этом году в состав добавились Олег Плотницкий и Владислав Щуров, внесшие свой значительный вклад. Также у нас появились очень интересные молодые игроки: Максим Тонконог, Евгений Бойко, Андрей Челеняк и Руслан Червотюк.

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех военных, которые пришли нас поздравить и болели за нас, а также всех фанатов, которые постоянно нас поддерживают. Кроме того, я хочу объяснить некоторые вещи людям, которые не очень глубоко разбираются в волейболе. Украина исторически не является командой первого мирового уровня. Сборная никогда не играла на Олимпиаде и только один раз выступала на чемпионате мира.

Внутренний чемпионат Украины сейчас объективно не такой сильный из-за всем известных причин. «Эпицентр-Подоляны» делают огромные усилия, чтобы удерживать две команды. При этом мы играем против сборных из таких стран, как Германия, Турция, Польша или Италия, где есть чрезвычайно мощные национальные лиги. У них много молодежи играет в сильных юниорских дивизионах, а взрослые волейболисты выступают за топ-клубы. Это нужно понимать».