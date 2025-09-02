Денис Седашов

Президент Национальной федерации волейбола Украины Михаил Мельник в интервью Sport.ua оценил перспективы мужской сборной на чемпионате мира-2025.

12 сентября стартует мужской чемпионат мира по волейболу, и сборная Украины в третий раз в истории сыграет на мировом первенстве.

У нас сложная группа — Италия, Бельгия и Алжир. Считаю Италию самой сильной сборной мира. Бельгия быстро прогрессирует и уже стала серьёзной силой, а Алжир может быть непредсказуемым. Вероятно, решающим станет первый матч против бельгийцев. Михаил Мельник

В то же время он подчеркнул, что результат группового этапа напрямую повлияет на глобальные амбиции сборной:

Идеально — выйти из группы. Если это не удастся, трагедии не будет, но это серьезный удар по амбициям. Наша главная задача — попасть на Олимпиаду-2028. Для этого нужно входить в топ-10 рейтинга FIVB и побеждать в каждом матче. Михаил Мельник

Первый ЧМ для Украины в 21 столетии – одна победа и недовольство поражением от четвертой команды мира.