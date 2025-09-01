Молодежная сборная Украины вошла в топ-9 лучших команд чемпионата мира
Это повторение лучшего результата в истории страны
около 3 часов назад
Молодежная сборная Украины / Фото - Суспільне
Молодежная сборная Украины по волейболу завершила чемпионат мира-2025 в китайском Цзянмэне на девятом месте.
В решающем матче за 9-10 места Украина победила Болгарию со счетом 3:0.
В 1/8 финала ЧМ по волейболу Украина проиграла Польше. В нижней сетке наши ребята победили Турцию и Республику Корею.
9-я позиция – это повторение лучшего результата в истории Украины. Украинцы финишировали на этой позиции в 1999 году.
Молодежный ЧМ-2025 по волейболу
Болгария – Украина 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)
