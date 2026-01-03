На войне против России погиб украинский волейболист
Он был снайпером разведывательной роты
около 1 часа назад
Виталий Луцюк / Фото - Facebook
На войне против российских захватчиков погиб украинский волейболист Виталий Луцюк.
Виталий играл за команду Боярские барсы, с которой становился чемпионом Киево-Святошинского района и призером чемпионата Украины.
30-летний Луцюк вступил в ряды ВСУ летом 2025 года. Он был снайпером второй категории разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Луцюк погиб в декабре 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Степного на Сумщине.
Напомним, на войне против россии погиб украинский боксер Виталий Русаль.
Поделиться