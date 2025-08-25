Владимир Кириченко

В Таиланде набирает обороты женский чемпионат мира-2025 по волейболу.

На третий день турнира состоялись 8 матчей в группах А, В, С и D.

Определились первые участники плей-офф – команды, которые одержали по две победы и уже не опустятся ниже второго места в квартете.

Участники плей-офф после двух туров:

Группа A: Таиланд, Нидерланды

Группа B: Италия, Бельгия

Группа C: Бразилия

Группа D: США

Напомним, женская сборная Украины уступила Сербии в стартовом матче чемпионата мира

