Стали известны первые участники плей-офф женского чемпионата мира по волейболу
Эти команды одержали по две победы в своих группах
11 минут назад
Сборная Бразилии / Фото - Yahoo
В Таиланде набирает обороты женский чемпионат мира-2025 по волейболу.
На третий день турнира состоялись 8 матчей в группах А, В, С и D.
Определились первые участники плей-офф – команды, которые одержали по две победы и уже не опустятся ниже второго места в квартете.
Участники плей-офф после двух туров:
Группа A: Таиланд, Нидерланды
Группа B: Италия, Бельгия
Группа C: Бразилия
Группа D: США
Напомним, женская сборная Украины уступила Сербии в стартовом матче чемпионата мира
