«Мы играли на очень высоком уровне»: Тренер сборной Украины прокомментировал триумф в матче с Италией
Агустин Брисколи отреагировал на первую в истории победу над действующими чемпионами мира
около 2 часов назадПодписаться в
Помощник главного тренера мужской сборной Украины по волейболу Агустин Брисколи прокомментировал историческую победу над национальной командой Италии в шестом туре Лиги наций-2026.
Специалист отметил качество игры украинских волейболистов, самоотдачу коллектива и оценил вклад Олега Плотницкого в общий успех.
Эта победа была невероятной. Мы играли на очень высоком уровне, были очень агрессивными. Я очень горжусь нашей командой, и тренер сказал то же самое. Хочу поблагодарить поддержку, персонал, игроков — всех причастных за эту победу.
Олег Плотницкий дал команде много энергии, это правда. Но дело не только в нем — другие игроки тоже оказывают давление и прогрессируют. Здесь, в Словении, мы много работаем, показываем много страсти и отлично играем.
Следующий матч подопечные Рауля Лосано проведут против Канады 26 июня. Начало игры в 17:30 по киевскому времени.
Сборная Украины по волейболу сенсационно обыграла Бразилию в Лиге наций.
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