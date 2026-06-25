Помощник главного тренера мужской сборной Украины по волейболу Агустин Брисколи прокомментировал историческую победу над национальной командой Италии в шестом туре Лиги наций-2026.

Специалист отметил качество игры украинских волейболистов, самоотдачу коллектива и оценил вклад Олега Плотницкого в общий успех.

Эта победа была невероятной. Мы играли на очень высоком уровне, были очень агрессивными. Я очень горжусь нашей командой, и тренер сказал то же самое. Хочу поблагодарить поддержку, персонал, игроков — всех причастных за эту победу.

Олег Плотницкий дал команде много энергии, это правда. Но дело не только в нем — другие игроки тоже оказывают давление и прогрессируют. Здесь, в Словении, мы много работаем, показываем много страсти и отлично играем.