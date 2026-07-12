Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (3:0) в рамках Лиги наций-2026. Этот результат позволил украинской сборной сохранить прописку в элитном дивизионе турнира.

Руководитель национальной команды отметил высокий уровень психологического напряжения в течение последних недель, поблагодарил подопечных за характер и анонсировал подготовку к следующему большому старту. Слова приводит Суспільне Спорт.

Как я себя чувствую… Очень доволен, потому что последние недели были тяжелыми. Было много стресса. Мы делали все лучшее, чтобы остаться в Лиге наций. Так что да, много стресса, мало сна ночью, но я доволен. Думаю, последний матч показал всем, на что мы способны, что мы можем играть в хороший волейбол. С этим я и хочу поздравить нашу команду. Знаю, что было нелегко, но мы выжили и вместе достигли нашей цели.

Теперь нужно отдохнуть. Вернуться домой и очистить наш мозг. Это были тяжелые недели в Лиге наций. Да, у нас впереди еще чемпионат Европы, и мы будем готовить команду к этому. Хотим и там достичь чего-то великого. Будем готовить команду шаг за шагом и достигать наших целей. Сегодня мы их достигли, оставаясь в Лиге наций. Какими у нас будут цели на чемпионат Европы, я не скажу, но я убежден, что с этой командой мы способны их достичь.