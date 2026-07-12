«Разговаривай со мной с уважением»: Месси поставил на место главного судью матча со Швейцарией
Аргентинец не стал терпеть дерзость судьи
около 2 часов назадПодписаться в
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против национальной команды Швейцарии эмоционально обратился к главному рефери встречи Жоау Пиньейру. Форвард призвал португальского судью соблюдать взаимное уважение во время коммуникации на поле. Слова приводит TyC Sports.
Инцидент произошел в первом тайме в одном из эпизодов, который вызвал споры вокруг судейского решения.
Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально — я же говорил с тобой нормально.
Архиепископ процитировал Месси во время главной мессы Дня независимости Аргентины.