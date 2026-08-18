«Новое место. Новая история»: Барком-Кажаны переименовано на Ястшембє Барком
Команда будет проводить домашние матчи в Ястшембе-Здруй
Украинский волейбольный клуб Барком-Кажаны объявил о смене названия и изменении домашней арены. Отныне команда будет выступать под названием Ястшембе Барком и базироваться в польском городе Ястшембе-Здруй.
Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем официальном обращении:
Мы начинаем следующую главу нашей истории как Ястшембе Барком! В следующем сезоне под новым названием мы будем соревноваться в TAURON Liga, а нашим новым домом станет Ястшембе-Здруй. Здесь мы будем тренироваться, играть и вместе с вами бороться за каждое очко!
Совсем скоро вы познакомитесь с тренерским штабом и игроками, которые будут представлять цвета Jastrzębie Barkom в следующем сезоне. Новое место. Новая история. Ястшембе Барком.
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