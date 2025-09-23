Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по волейболу
Матчи 1/4 финала состоятся 24 и 25 сентября
27 минут назад
Фото: volleyballworld
На чемпионате мира по волейболу стали известны все участники стадии 1/4 финала. Последнюю путевку завоевала сборная Ирана, которая в драматическом поединке одолела Сербию на тай-брейке.
Чемпионат мира по волейболу. 1/8 финала
Сербия — Иран – 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:22, 9:15)
Тунис — Чехия – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25)
Пары 1/4 финала выглядят так:
Чехия – Иран
США – Болгария
Польша – Турция
Италия – Бельгия
Четвертьфинальные матчи состоятся 24 и 25 сентября.
