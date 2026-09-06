Сербия победила Польшу и завоевала бронзовые медали женского ЧЕ-2026
Для сербов это вторая бронза в истории
В матче за третье место в Стамбуле женская сборная Сербии по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2026, обыграв национальную команду Польши.
Для Сербии это вторая бронза в истории на континентальных первенствах. В целом у сербок три титула чемпионок Европы (2011, 2017, 2019) и три серебряных комплекта наград (2007, 2021, 2023).
Чемпионат Европы-2026. Женщины
Матч за 3-е место
Польша – Сербия — 1:3 (21:25, 19:25, 25:15, 18:25)
Турнир принимали четыре страны — Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция.
Впервые за 7 лет без плей-офф: сборная Украины с одной победой завершила выступления на ЧЕ-2026.
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