Денис Седашов

Женская сборная Турции по волейболу завоевала золотые медали чемпионата Европы-2026, победив в финале национальную команду Италии.

Италия выиграла первую и третью партии (25:16, 25:12). Турция сравняла счет по сетам, выиграв вторую и четвертую партии (25:22, 25:21), после чего одержала победу на тай-брейке — 15:10.

Чемпионат Европы-2026. Женщины Финал

Турция — Италия — 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10)

В матче за третье место сборная Сербии обыграла Польшу со счетом 3:1.